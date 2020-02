Cik eiro tērē pusdienām tu? Latviešu pusdienošanas paradumi

Saskaņā ar pētījumu visbiežāk cilvēki izmanto iespēju, lai ārpus mājām pusdienotu. Šāda tendence novērota vismaz 75% respondentu vidū, bet aptuveni katrs trešais atzīst, ka ārpus mājām izvēlas baudīt vakariņas. Taču retāk nekā reizi mēnesī pusdieno 16% aptaujāto vecumā no 50 līdz 60 gadiem. Cita aina vērojama, ja ienākumu līmenis pārsniedz 1250 eiro mēnesī. Vairāk nekā puse jeb 55% aptaujāto ar šādu atalgojumu ārpus mājām ēd vismaz vairākas reizes nedēļā, bet

katrs trešais respondents ar ienākumiem virs 1500 eiro to dara katru dienu.

No tiem nepilna puse jeb 44% ir rīdzinieki, pārējo īpatsvaru veido cilvēki reģionos. Turklāt neatkarīgi no ienākumu un vecuma kategorijas saglabājas stabils to cilvēku skaits, kuri sagatavo maltīti līdzņemšanai. Tikmēr tuvāko restorānu apmeklē gandrīz katrs ceturtais respondents. Bet katrs desmitais aptaujātais pusdieno uzņēmuma kafejnīcā.