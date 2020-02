"All Nippon Airways" iegādājas 20 "Boeing 787 Dreamliner" lidmašīnas

Japānas lidsabiedrības "All Nippon Airways" (ANA) mātesuzņēmums "ANA Holdings" otrdien paziņoja, ka no ASV aviobūves kompānijas "Boeing" iegādāsies 20 lidmašīnas, kas tiks piegādātas laika periodā no 2022.gada līdz 2025.gadam.