Latvijā 85% uzņēmēju biznesu sāk ar saviem ietaupījumiem

Salīdzinot ar 2017.gadā veikto pētījumu, personīgo ietaupījumu izmantošana uzņēmējdarbības finansēšanai augusi par deviņiem procentpunktiem - no 76% līdz 85%. Bērziņš pieļāva, ka tas varētu liecināt par iedzīvotāju materiālā stāvokļa uzlabošanos pēdējo triju gadu laikā.

Pētījums atklājis, ka biznesa sācēju finanšu pratība varētu būt labāka, jo 51% biznesa sācējs varētu sagatavot biznesa plānu, bet 38% - naudas plūsmas pārskatu. Vienlaikus 35% no biznesa sācējiem uzskata, ka spētu sagatavot peļņas-zaudējumu pārskatu, bet 27% - bilanci. Tāpat secināts, ka tikai 10% no biznesa sācējiem jūtas pilnībā komfortabli, sagatavojot finanšu dokumentus, bet 8% aptaujāto atzinuši, ka neko no tā nesaprot.