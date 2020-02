"Latvijas dzelzceļš" plāno sadarboties ar Krievijas dzelzceļu īpaši garu vilcienu sastāvu pārvadāšanā

Sarunu gaitā LDz vadītājs un Krievijas dzelzceļa Kaļiņingradas filiāles vadība vienojās par abu valstu dzelzceļu ieinteresētību spēcināt sadarbību kravu pārvadājumos, un viens no sadarbības virzieniem būtu īpaši garu kravas vilcienu sastāvu pārvadāšana starp Krieviju un Kaļiņingradas apgabalu, izmantojot Latvijas dzelzceļa infrastruktūru.

Līdz šim garākais vilciena sastāvs, kas tranzītā šķērsojis Latvijas teritoriju no Krievijas uz Kaļiņingradu, bija ar 75 ritošā sastāva vienībām un tas svēra 7460 tonnu. Standarta kravas vilciens ir līdz 57 vienībām garš un nepārsniedz 6000 tonnu, bet visbiežāk pa LDz infrastruktūru pārvietojas ap 3000 tonnu smagi kravas vilcieni.

Tikšanās laikā LDz arī aicināts intensificēt sadarbību ar Ķīnu kravu pārvadājumos pa dzelzceļu, tostarp turpināt sadarbību ar uzņēmumu "TransContainer". Savukārt Krievijas dzelzceļš no savas puses izskatīs iespēju pagarināt šī vilciena sastāvu no pašreizējām 57 vienībām līdz 65 vienībām. Atbilstoši panāktajai vienošanai, LDz kopīgi ar uzņēmumu "TransContainer" būs jāizstrādā loģistikas pakalpojums konteinervilcienu nogādāšanai pa dzelzceļu no Ķīnas uz Baltijas un Skandināvijas valstīm.