Brīvdienu maršruts - Irlavas un Jaunpils apkaime

Mūsu ceļš ved uz Irlavu, kur aiz Irlavas vidusskolas atrodas Abavas buks jeb Abavas āzis. Ar šo akmeni saistītas teikas un to atstāsti publicēti jau kopš 19. gs. beigām. Pēc nenoteiktām ziņām akmens, Abavu taisnojot, esot saspridzināts, pēc citām — esot vesels un atrodoties upē pretim Irlavas vidusskolai. Pēc lielākām lietavām, kad Abavas ūdens uzplūdis, akmens atrodoties zem ūdens līmeņa un var būt grūti saskatāms.

Saskaņā ar teikām zem akmens Pērkons esot paslēpis zeltu, sudrabu un citas bagātības, kas iepriekš piederējušas latviešu tautai, kura nav zinājusi to patieso vērtību.

Akmens atrodas ap 100 m uz leju no Peņķu Veselības avota .

Par Peņķu Veselības avotu ir vairākas norādes dažādās Irlavas vietās. Taciņa uz avotu ir iestaigāta, iezīmēta un izpļauta, avotam var pieiet no divām pusēm: no Irlavas centra puses un no Irlavas vidusskolas puses pa laipu pār Abavu. Tam blakus ir informatīva norāde.