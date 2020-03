Jaunajos Būvniecības likuma grozījumos saskata spēcīgu būvnieku lobiju

Būvniekus apvienojošās organizācija “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” savos publicitātes materiālos jau vairākus gadus uzsvērusi nepieciešamību nodalīt atbildības. Par šādu nepieciešamību sprieduši arī citi, taču šajā gadījumā drīzāk saskatāma atbildības svaru kausu pārdali, kā rezultātā būvniekiem atbildība būtu mazāka. Būvnieku lobija organizācija šo tēmu aktualizēja vairākkārt jau no 2017. gada, kad Ekonomikas ministrijā izveidoja darba grupu attiecīgu grozījumu izstrādei. Rezultāts apliecina, ka būvnieku balss Ekonomikas ministrijā sadzirdēta vairāk nekā citas.

Likuma grozījumu ieceri neizprot arī advokāte, “Sorainen” partnere Lelde Laviņa, kas specializējusies būvniecības jomā. Viņa norāda, ka nedrīkstot vienkāršoti un šauri nodalīt, paļaujoties, ka pārējo izdarījuši citi. “Manuprāt, tā nepieciešamība nodalīt kaut kā atbildību nav sabiedrības interesēs. Tā nepieciešamība izriet tikai no tā, lai atbrīvotos no atbildības, nevis lai būtu kāds atbildīgs, bet, lai atbrīvotos, jo būvniecība ir tik sasiets process, ka tur ir jāskatās tikai no konkrētajiem apstākļiem,” secina L.Laviņa. Pēc viņas novērojumiem notiek centieni ierakstīt likumā argumentus, ko tiesvedībās būvnieki jau tagad izmanto.