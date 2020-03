Soļi, kā notiek jaunu produktu izstrāde patērētāju pieredzes laikmetā

Īpaši vēlmēs mainīga ir mileniāļu paaudze - kā rāda "McKinsey" pētījums - mileniāļi četras reizes biežāk nekā “baby boomers “ paaudze izvairās pirkt produktus no lielo veikalu ķēdēm, īpaši tas attiecas uz pārtiku. Kopumā tendences rāda, ka patērētāji mērķtiecīgāk izvēlas zīmolus, kas ne tikai nodrošina konkrētus, viņus interesējošus produktus, bet arī saskan ar vērtībām un piedāvā īpašu lietotāju pieredzi.

Jaunu produktu, pakalpojumu un pieredzes radīšana ir kļuvusi par jebkura stratēģiski un ilgtermiņā domājoša uzņēmuma attīstības sastāvdaļu, turklāt vairs nav aktuāls jautājums, vai radīt ko jaunu ir nepieciešamība, bet gan kā to izdarīt pēc iespējas pārdomātāk.

Jāņem vērā, ka ne vienmēr jauns produkts nozīmē fundamentāli jaunas un oriģinālas preces radīšanu, tas var būt gan tā paša zīmola uzlabotās produkta versija virzīšana tirgū, gan jau tirgū esoša produkta analoga radīšana, attīstot to caur jaunu zīmolu, kas atbild jaunākajām tendencēm patērētāju uzvedībā.

Process līdz sekmīga produkta vai pakalpojuma izstrādei mēdz būt ilgs tāpēc svarīgi to darīt gudri, lai izvairītos no laika un finanšu zaudējumiem. Kā to izdarīt?

Ideju ģenerēšana

Domājot par jauna produkta ideju, pirmkārt, jādomā par patērētāju un to, kā produkts uzlabos viņa dzīvi, kāpēc tieši bez šī produkta nav iespējams iztikt. Svarīgi ne vien koncentrēties uz to, ko klienti vēlas šobrīd, bet domāt arī par to, ko klienti varētu vēlēties nākotnē, tādējādi domājot pāris soļus uz priekšu gan par klientiem, gan konkurentiem.

Līdztekus jāpievērš uzmanība jaunāko mazumtirdzniecības tendenču analīzei pašmāju un starptautiskā līmenī, jo laikus pamanītas aktualitāšu attīstības un izmaiņu virziens ļauj radīt patērētāju pieprasītu un peļņu nesošu produktu.

Veselība, labsajūta, sociālā atbildība pret līdzcilvēkiem un vidi, kā arī jaunas garšas pieredzes ir dažas no šī brīža TOP mazumtirdzniecības tendencēm, par kurām patērētāji ir gatavi maksāt vairāk.

Ir vairākas aktualitātes, kam 2020. gadā noteikti vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Produkta unikālā stāsta radīšana ar mērķi veidot ilgtermiņa attiecības ar klientu, veselīga dzīvesveida un produktu, tai skaitā augu valsts produktu uzvaras gājiens, produkta ilgtspēja visās tās nozīmēs – sākot no videi draudzīga iepakojuma izstrādes līdz vidi saudzējošam produkta piegādes ceļam, dažādas produkta tekstūras un kombinācijas kā patīkama pieredze, ko izbaudīt.

Tirgus izpēte un ideju atlasīšana