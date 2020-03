Nekaunība augstākajā līmenī: 1750 eiro vērts dzīvoklis Londonā ar podu pie gultas

Izīrētājs Londonā lepni sola īrnieka rokās nodot atslēgas "pasakainam studio tipa dzīvoklim" ar "īpašu mēbeļu izvietojumu un risinājumu specifikāciju". Tomēr reklāmas autoram piemirsies piebilst, ka gulta 1750 eiro jeb 1625 sterliņu mārciņu dārgajā dzīvoklī atrodas metra attālumā no poda, izlietnes un dušas, ziņo britu tabloīds "The Sun".

Mainīgās demogrāfiskās situācijas dēļ jaunieši no Lielbritānijas mazākajām pilsētām un arī ārvalstīm dodas uz dzīvi galvaspilsētā, kur dzīvo vieni vai īrē istabu komunālajā dzīvoklī. Tajā pašā laikā Londonā nesamazinās pamatiedzīvotāju, proti, jau paaudžu paaudzēs dzīvojošu londoniešu skaits. Vienlaikus ar milzīgo iedzīvotāju pieplūdumu Londonā algas tik strauji nepieaug kā īres un celtniecības maksa. Aptuveni ceturtā daļa Londonas iedzīvotāju jeb 2,4 miljoni cilvēku mājokli īrē, kam no atvēl aptuveni 37% no saviem ienākumiem, tā portālam "CNN" informēja Londonas mēra birojs.