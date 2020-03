TVNET pēta: Kā īres maksas izģērbj rīdziniekus

turklāt vidēji vienai personai izmaksātā dzīvokļa pabalsta apmērs turpina pieaugt. 2018. gadā izmaksātā dzīvokļa pabalsta apmērs Rīgā gadā kopumā bija vidēji 503 eiro personai vai 720 eiro ģimenei, kas ir attiecīgi par 77 un 98 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Pabalsta apmēra pieaugums saistīts ne tikai ar komunālo pakalpojumu cenu kāpumu, bet arī ar to, ka

skaidro departamenta pārstāve Lita Brice. Kopējais dzīvokļa pabalstu saņēmēju skaits arvien samazinās, un to vidū pakāpeniski kļūst mazāk ģimeņu ar bērniem un ģimeņu bez bērniem, kurās ir personas darbspējas vecumā. Savukārt atsevišķi dzīvojošu pensijas vecuma personu un personu ar invaliditāti skaits ir gandrīz nemainīgs, tādējādi 2018.gadā no kopējā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai izlietotā finansējuma 60% finanšu līdzekļu izlietots tieši šai iedzīvotāju kategorijai. „Analizējot sociālo pabalstu saņēmēju portretu, jāsecina, ka sociālos pabalstus arvien biežāk saņem personas ar ļoti zemiem ienākumiem, līdz ar to, samazinoties sociālo pabalstu saņēmēju skaitam, pieaug vidējā izmaksātā sociālā pabalsta apmērs,” rezumē Brice.