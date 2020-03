Astronomi Saules sistēmas nostūrī atklājuši varāk nekā 100 sīku planētu

Datos, kas savākti projekta pirmajos četros gados, astronomi veiksmīgi identificējuši 316 sīkas planētas, no kurām 139 ir iepriekš nezināmas. Atklājumi tik paveikti pēc intensīvas datu atkārtotas analīzes, izmantojot tehnikas, kas ļauj identificēt nelielus objektus Saules sistēmas nostūros. Šie inovatīvie paņēmieni varētu pat palīdzēt atrast mistisko "devīto planētu", kas, iespējams, atrodas kaut kur mūsu Saules sistēmas dzīlēs.

Kā vēstīts zinātnes izdevumā "Science Alert", projekts tagad ir oficiāli beidzies. Tas darbojās no 2013. gada augusta līdz 2019. gada janvārim, piecos ar pusi gados savācot lielu daudzumu datu par dienvidu debesīm.

Jau iepriekš bija zināms, ka aiz Neptūna orbītas, 4,5 miljardu kilometru lielā attālumā no Saules, ir lērums tādu objektu, tomēr tos ir ļoti grūti pamanīt. Tā saucamie transneptūna objekti (TNO) ir ļoti mazi un tāli, turklāt tas reģions ir ļoti tumšs.

"Atrodamais TNO objektu skaits ir atkarīgs no tā, cik liela debesu platība tiek novērota, kā arī - kas ir gaišākā lieta, kas tur ir," skaidroja fiziķis un astronoms Gerijs Bernšteins.

Ņemot vērā, ka TNO objekti kustas atšķirīgi no galaktikām un supernovu atliekām, pētnieku komanda cerēja nošķirt tos no citiem objektiem. Beigu beigās viņiem izdevās identificēt 400 potenciālos transneptūna objektus, kas pēc tam bija vēl jāapstiprina. Rezultātā astronomiem izdevās identificēt 316 objektus, no kuriem 139 iepriekš bija nezināmi.