Vai laika apstākļiem ir ietekme uz Covid-19? Kliedējam mītus

Cilvēka ķermeņa normālā temperatūra ir starp 36,5 un 37 grādiem pēc Celsija, neatkarīgi no tā, kāds ārā laiks. Tā kā vīruss "ceļo" no viena cilvēka pie otra ar pilienu palīdzību, laika apstākļi to neietekmē.