Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušos skaits pieaudzis līdz 25

Otrdienas rītā tika ziņots, ka vīruss atklāts trim cilvēkiem, kuri atgriezušies no Itālijas ziemeļiem, no Dānijas un no Čehijas. Vēl pirms tam koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 Panevēžā diagnosticēta pacientam, kas atgriezies no Dienvidāfrikas Republikas, un viņa veselības stāvoklis ir smags.