Covid-19 skāris visus Latvijas reģionus

Lielākais pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits arvien ir Rīgā, kam seko Pierīgas reģions. SPKC apkopotie dati liecina, ka Rīgas reģionā patlaban ir no 51 līdz 100 saslimušo, kamēr Pierīgā no 21 līdz 50 inficētajiem. Pārējos Latvijas novados, proti, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, katrā ir no viena līdz pieciem ar Covid-19 saslimušajiem.