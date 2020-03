Itālijas mācības pārējai pasaulei

Itālija kļuvusi par jauno Covid-19 epicentru, un tai strauji tuvojas citas Eiropas valstis - Spānija, Vācija un Francija. Itālijas pieredze liecina, ka jāpaspēj ātri izolēt saslimušos un noteikt skaidrus cilvēku kustības ierobežojumus, rūpējoties arī par to ievērošanu, raksta "The New York Times".