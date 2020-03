Visu dzīvnieku sencis varētu būt tārpam līdzīgs radījums

Mūsdienās ir ļoti maz dzīvnieku, kuriem nav šāda uzbūve, proti, izņēmumi ir ktenofori un knidārijas. Tomēr vienmēr tā nav bijis, un zinātnieki pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, raksta, ka bilaterālās jeb divpusējās simetrijas attīstīšanās reiz bija ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts evolūcijā.