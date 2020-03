Pie mediķiem nonākušas pirmās ar 3D printeri Latvijā izgatavotās aizsargmaskas

"Šie sejas sargi ir ļoti labi. To veidošana tika saskaņota ar profesoru Ugu Dumpi un kolēģiem "stradiņos", lai saprastu, kam cik lielam jābūt. (..) Kopā ar [parasto vienreizlietojamo sejas] masku tā nodrošina ļoti labu aizsardzību no pilieniem, kas var nākt no "Covid-19" pacienta," klāstīja Aizsilniece.