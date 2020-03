Atliek vien atskrūvēt plastmasas pudeli, lai piesārņotu dabu

Tas, cik liels daudzums mikroplastmasas putekļu nonāks gaisā, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kurus apzinot pētnieki centās aplēst aptuvenos skaitļus. Sākumā viņi ar īpaši precīzu instrumentu palīdzību, piemēram, kvarca kristālu mikrobalansēšanu un elektronu mikroskopu, mērīja, kā plastmasas priekšmetus ietekmē dažādi to sadalīšanas paņēmieni. To vidū bija arī dažādu plastmasas iepakojumu atplēšana, atgriešana ar šķērēm un pudeles korķīša atskrūvēšana.