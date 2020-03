Šī krīze ir palielināmais stikls, kas izgaismo tavu iepriekšējo dzīvi

Tagad daudziem cilvēkiem liels izaicinājums ir pavadīt visu dienu kopā ar ģimeni un bērniem. Kāpēc tā notiek? Ja līdz šim bijām raduši kontaktēties minimāli un tikties tikai jaukajos brīžos, tad tagad ir jāmācās jauns attiecību modelis, jāapgūst jauni veidi, kā kopā pavadīt laiku. Mācoties kaut ko jaunu, parādās bailes no neveiksmēm un jāmeklē iekšējie resursi, lai tās pārvarētu. Līdzīgi ir arī ar attālināto darbu – cilvēkiem ir jāapgūst jaunas iemaņas, jaunas tehnoloģijas, jāmeklē veidi, kā sevi disciplinēt.

Šajā gadījumā - izvairīties no pārmērīgas dzīvošanas krīzes informatīvajā vidē, kas apmierina vajadzību realizēt savas bailes, dusmas, skaudību. Vajadzētu paņemt atpūtu no informācijas, neskatīties visas ziņas pēc kārtas, kas bieži vien ir toksiska informācija vai viltus ziņas, kas “uzvelk” cilvēkus. Šis ir brīdis, kad varētu vairāk fokusēties uz sevi.

Šis viņiem varētu būt satraucošs laiks, it sevišķi vidusskolu pēdējo klašu skolēniem. Jauniešiem ir dažādas izjūtas – no vienas puses prieks, ka nav jāiet uz skolu, no otras - uztraukums, kā būs ar attālinātajām mācībām un eksāmeniem.