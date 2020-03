Kā uzturēt ledusskapī kārtību diendienā – iesaka organizēšanas lietpratēja

Kārtīgs un pārskatāms ledusskapis atvieglos sadzīvi ikdienā – it sevišķi laikā, kad pārtika ir jāiegādājas iespējami ilgākam laikam. Tas ne tikai labi izskatās, bet ļauj vieglāk pārskatīt tajā esošos produktus, izvairīties no ēdiena atkritumu radīšanas un samazināt veikala apmeklējumu skaitu, kas ir būtiski šobrīd. Turklāt, rūpīgi sekojot līdzi ledusskapja saturam un izmantojot visus produktus, var ietaupīt gan savas finanses, gan dabas resursus.

Iztukšo ledusskapi no liekā

Tieši plastmasas plēves, kurās ietīts siers, desa, gaļa, biezpiens un citi produkti, rada nekārtīgu iespaidu. Dana iesaka tos vai nu ietīt alternatīvā “plēvē” (piemēram, vaska drāniņās), vai turēt konteineros – tajos pašos, kas paredzēti ēdiena līdzņemšanai un kuru vairumam mājās ir diezgan daudz. Kastītes ledusskapī varēs salikt kompaktāk un pārskatāmāk, radot kārtīgāku kopskatu, bet vāks pasargās produktus no apkalšanas un izžūšanas.

Turklāt jāatceras, ka, piemēram, atvērtas metāla bundžas nav drošs ēdiena uzglabāšanas veids, tāpēc zaļie zirnīši, tomāti savā sulā vai kāds cits konservēts produkts, kas nav izlietots vienā reizē, jāpārvieto citā traukā – stikla vai plastmasas, vēlams ar vāku – un tikai tad to var ievietot ledusskapī.

“Iesaku izmantot principu, ka augšējos plauktos liek to, kas apēdams uzreiz, bet zemākajos – to, kam nepieciešama gatavošana,” padomos dalās kārtības eksperte. Pašā apakšējā plauktā liekama jēla gaļa un zivis, ko arī ieteicams salikt aizveramos plastmasas konteineros. Tas nepieciešams gan kārtības, gan higiēnas nolūkos. Savukārt ledusskapja durvis piemērotas dažādu gatavo mērču, sviesta un bezalkoholisko dzērienu glabāšanai.

Ledusskapī būtu vērts vienmēr atstāt ap trešdaļu brīvas vietas, kas paredzēta, piemēram, pusdienu pārpalikumiem. Tas palīdzēs izvairīties arī no lielas ledusskapja pārkārtošanas vai produktu sablīvēšanas pēc kādu jaunu pārtikas produktu iegādes. Arī maltītes pārpalikumus ērtāk būs ievietot pārtikas kastītēs, lai saglabātu pārskatāmu un kārtīgu kopskatu.

Ja ledusskapis būs gudri sakārtots, to tīrīt nebūs grūti. D.Gulbe iesaka to izdarīt vismaz reizi nedēļā, piemēram, pirms iknedēļas iepirkšanās. Tas nozīmē pilnībā iztukšot ledusskapi, pārskatīt derīguma termiņus, pašu ledusskapi viegli izmazgāt un kārtot produktus atpakaļ. Dziļākajās vietās liekami nesenāk iegādātie produkti, bet priekšā – tie, kuri jāapēd pirmie, jo visbiežāk aizmirsts tiek tas, ko neredzam. Tāpat šajā brīdī noteikti jāapdomā, vai tiešām visi produkti tiks lietoti uzturā – iespējams, kāds no tiem ledusskapī glabājas jau mēnešiem, bet vietas taupīšanas nolūkā tos nav vajadzīgs krāt.