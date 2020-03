ĀM nav ziņu par Covid-19 krīzes dēļ Krievijā "iestrēgušiem" Latvijas valstspiederīgajiem

ĀM preses sekretārs pavēstīja, ka pirmdien Krievijas iestādes precizēja lēmuma detaļas, un tagad ir skaidrs, ka Latvijas valstspiederīgie, kā arī personas ar uzturēšanās atļaujām Latvijā varēs izbraukt no Krievijas pa sauszemi, lai atgrieztos Latvijā.

Kā liecina ĀM interneta vietnē publicētā informācija, saskaņā ar Krievijas robežsardzes un Krievijas Ārlietu ministrijas sniegto skaidrojumu ārzemnieki, tai skaitā Latvijas valstspiederīgie, kuri īslaicīgi uzturas Krievijā, var izceļot no valsts, šķērsojot Krievijas-Latvijas robežu pa sauszemi.

No 30.marta Latvijas valstspiederīgie ar Krievijas pastāvīgo uzturēšanās atļauju joprojām var atgriezties Krievijā no trešajām valstīm, taču šobrīd no valsts izceļot nevar. Minētie ierobežojumi ir spēkā uz nenoteiktu laiku.