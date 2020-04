Laimes aģenti, zelta mākonīši, veiksmes dāmas jeb amizantākie latviešu uzņēmumu nosaukumi

"Mēs, latvieši, esam ļoti pozitīvi noskaņoti, lai ko arī teiktu citi no malas, kas atspoguļojas arī uzņēmumu nosaukumos. Piemēram, Ogres novadā kāds jau dibināšanas brīdī zinājis, ka viss ies no rokas, tāpēc nosaucis savu uzņēmumu par SIA “Zelta gads”, kam pievienojies arī kāds uzņēmējs no Daugavpils, reģistrējot mazumtirdzniecības uzņēmumu SIA “Ļoti labi”. Tiesa, kā rāda "Lursoft" dati, šķiet, ka tik ļoti labi nemaz nav gājis, jo kopš šā gada marta sākuma uzņēmumam vairs nav aktuālu amatpersonu, savukārt nodokļu parāds pietuvojies 1 tūkstotim eiro," norāda "Lursoft" pārstāve Indra Urtāne.