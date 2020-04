Piemēroti un droši rīki attālinātam darbam

Veicot digitālo rīku un mākoņpakalpojumu izvēli, noteikti ir jāizvērtē pakalpojuma sniedzēja un paša pakalpojuma uzticamība – kā to var ietekmēt tās valsts likumdošana, kurā uzņēmums reģistrēts vai fiziski atrodas, vai pakalpojums darbosies bez traucējumiem un tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, vai būs pieejams lietotāju atbalsts, vai nepieciešamības gadījumā būs iespējams atgūt pārraidītos / sniegtos datus.

No pakalpojumu sniedzēja uzticamības viedokļa paši uzticamākie rīki, protams, ir tie, kas ir bāzēti pašā uzņēmumā vai vismaz par tiem ir noslēgts individuāls lietošanas līgums. Ja organizācija izvēlas izmantot publiski pieejamu, jau gatavu digitālo rīku, noteikti rūpīgi jāizpēta lietošanas noteikumi un abu pušu tiesības.

Bez ērtas piekļuves organizācijas informācijas resursiem attālināts darbs noteikti, ja ne apstātos, tad kļūtu krietni sarežģītāks. Daži no populārākajiem dokumentu dalīšanās un dokumentu vadības rīkiem ir "Google Drive", "Microsoft Teams", "Microsoft Sharepoint" un "Dropbox".

Kā visdrošāko risinājumu strādāšanai attālināti “possible.lv” vadošais pētnieks un IT drošības eksperts Kirils Solovjovs iesaka VPN (virtual private network) jeb uzņēmuma virtuālā privātā tīkla izveidošanu. Šis risinājums ļauj, nesatraucoties par izmantotā bezvadu tīkla uzticamību, droši “nokļūt” darba tīklā un piekļūt visām tajā esošajām sistēmām un dokumentiem tā, it kā darbinieks ar datoru atrastos darba telpās.

VPN uzstādīšana gan veicama centralizēti, un to vajadzētu uzticēt kompetentam uzņēmuma speciālistam. Taču jāuzsver, ka jebkādu digitālo rīku izvēli vajag uzticēt IT nodaļai, kas centralizēti izvēlas ne vien funkcionāli, bet arī no drošības apsvērumiem piemērotākos risinājumus.