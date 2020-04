NVA saņemti paziņojumi par 3258 darbinieku plānoto atlaišanu no 19 uzņēmumiem

Savukārt vakanču skaitā novērojams kritums. Kopš pirmdienas to skaits sarucis par 636, sasniedzot 26 971.

Jau vēstīts, ka Latvijā šogad februāra beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas bija par 0,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš.

NVA direktore Evita Simsone intervijā Latvijas Radio sacīja, ka patlaban bezdarbnieku skaita pieaugums ir mērens un par krīzi to vēl nevar nosaukt, taču reālā situācija būs redzama vien aprīļa vidū, kad būs apritējis aptuveni mēnesis kopš jaunā koronavīrusa izplatības dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas iestāšanās.

Līdz 28.martam Valsts ieņēmumu dienests no uzņēmumiem bija saņēmis 498 iesniegumus dīkstāves pabalsta piešķiršanai par 2863 darbiniekiem. Savukārt pabalsts jau piešķirts 25 darba devējiem par to 127 darbiniekiem. Pabalsti piešķirti par kopējo summu 30 445,17 eiro. Pabalstu līdz 70% no algas, bet ne vairāk kā 700 eiro izmaksā darba ņēmējam.