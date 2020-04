Aicina iedzīvotājus uzmanīties no negodprātīgiem uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā

Asociācijas pārstāvji sacīja, ka 2020.gada 20.martā Eiropas Savienības dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes publicēja kopējo nostāju attiecībā uz krāpšanas un negodīgās komercprakses shēmām, par kurām ir saņemts visvairāk sūdzību no patērētājiem. Mērķis ir lūgt un palīdzēt tiešsaistes platformu operatoriem labāk identificēt nelikumīgu komercpraksi, apturēt to un nepieļaut, lai līdzīga prakse parādās no jauna.

Publikācijā izteikts aicinājums patērētājiem uzmanīties no uzņēmējiem, kuri savos reklāmas materiālos izmanto tekstu vai attēlus, kas tieši vai netieši norāda, ka prece vai pakalpojums var novērst vai izārstēt Covid-19 slimību. Tāpat aicina uzmanīties no tādiem komersantiem, kas atsaucas uz pašpasludinātiem ārstiem, veselības jomas profesionāļiem, ekspertiem vai citiem neoficiāliem avotiem, kuri apstiprina ārstēšanu Covid-19 slimībai.

Iedzīvotājus aicina atpazīt negodprātīgos komersantus, kuri izmanto to valsts iestāžu, oficiālo ekspertu vai starptautisko institūciju nosaukumu vai logo, kuri it kā atbalsta uzņēmēja apgalvojumus par sargājošām vai ārstējošām preces vai pakalpojuma īpašībām bez saitēm vai atsaucēm uz oficiāliem dokumentiem. Tāpat jāuzmanās no tiem, kuri izmanto apgalvojumus par preču vai pakalpojumu deficītu, piemēram, "pieejams tikai šodien", "tiek izpārdots ātri", informē par preces vai pakalpojuma tirgus kontekstu, piemēram "zemākā cena tirgū", "vienīgais produkts, kas spēj izārstēt no Covid-19", kā arī norāda preces vai pakalpojuma cenu, kas ievērojami pārsniedz parasto maksu par līdzīgām precēm un pakalpojumiem.