VNĪ klientiem piemēros nomas maksas atbrīvojumu vai samazināšanu

Kapitālsabiedrība atbalstu sniegs saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām uzņēmējiem atbilstoši 2.aprīlī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem. Atbalsts tiks noteikts par periodu no 2020.gada 12.marta līdz dienai, kad spēku zaudēs likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

No tiem ir 34% - pakalpojumi, 22% - ēdināšana, 15% - izglītība, 13% - tirdzniecība, 7% - viesnīcas, 6% - ārstu prakse un 4% - azartspēles. Tie ir aptuveni 25% no VNĪ komercnomniekiem.

Patlaban VNĪ sadarbojas ar vairāk nekā 9000 nomnieku, no kuriem mazāk nekā 10% jeb 850 ir komercuzņēmumu. Starp tiem ir pazīstami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, veikali, veselības centri, aptiekas, viesnīcas un citi.

"Neskatoties uz to, ka mūsu galvenais uzdevums ir valsts iestāžu nodrošināšana ar to specifikai un darbībai atbilstošām telpām, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un kritiskās infrastruktūras uzturēšana, nozīmīgu vietu ieņem arī telpu iznomāšana komercuzņēmumiem, tāpēc vēlamies īpaši šobrīd sniegt visu iespējamo atbalstu mūsu nomniekiem un partneriem, kas pašreizējās ārkārtas situācijas dēļ ir nonākuši grūtībās," pauda Vārna.

Kritēriji paredz, ka komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi, 2019.gadā ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību sācis 2019.martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30% salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības apmēra laika periodā līdz 2020.gada 29.februārim.