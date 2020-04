Saeima aizliedz azartspēles, bet nelegālo interneta biznesu apkarot neplāno

Vēlāk parlamentārieši 20. martu nokristījuši par Melno piektdienu. Papildus valdības un ekspertu rosinātajam koalīcijas partijas balsoja par opozīcijas priekšlikumiem, kam nauda nebija ieplānota, atļāva internetā tirgot alkoholu. Taču no visiem Covid-19 krīzes likuma priekšlikumiem visgarākās diskusijas bija par spēļu zāļu aizliegšanu. JKP rosināja slēgt zāles, bet ZZS – arī tās azartspēles, kas norit internetā.

Juris Jurašs, Jauno konservatīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētājs - Zālē jūtams zināms emocionāls… pacēlums tas noteikti nav, es teiktu, spriedze. Jādomā, ka šobrīd notiek daudz un dažādas sarunas, kas varētu vairāk interesēt KNAB. Aicinu vismaz uz ārkārtas situācijas laiku apturēt spēļu zāļu darbību. Līdzīgi kā pirms pāris dienām to izdarīja Lietuva un Igaunija.

Ierobežot gan fiziskās spēļu vietas, gan interaktīvās spēļu vietas, tādā veidā pasargājot ģimenes tiešām no izputināšanas. Tas, ka JKP mērķis varbūt ir labs, bet ne līdz galam, par to liecina arī balsojums komisijā. Par savu priekšlikumu JKP deputāti nobalsoja "par", arī mēs to atbalstījām. Par nākamo, kur ir paredzēta gan fizisko, gan interaktīvo spēļu aizliegšana, balsu nebija. Nodoms acīmredzot nav līdz galam labs, jautājums, vai nodoms nav tikai uztaisīt šeit šovu.