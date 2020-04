Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS Nedēļas sākumā būs grūtāk izprast savas vēlmes, apzināties vēlamo nākotnes virzību. Emocijas, psiholoģiskais moments var nonākt pretrunā ar to, ko saka priekšā veselais saprāts. Ja iespējams, atturies no jaunu projektu sākšanas. Nedēļas vidū vēlams būt apdomīgākam ar darba slodzi, nedarīt pāri savai nervu sistēmai. Velti vairāk laika ģimenei, jo īpaši atvasītēm. Nedēļas nogalē joprojām aktuāli būs darba jautājumi. Saskarsmē ar tuviniekiem centies būt maigāks, iejūtīgāks.

ŪDENSVĪRS Ja strādāsi no mājām, svarīgi neļaut apkārtējiem apstākļiem novērst uzmanību no profesionālajām gaitām. Kopumā nedēļa veiksmīgāka intelektuālā darba veicējiem. Lai izvairītos no liekām problēmām, nevajadzētu steidzināt notikumu gaitu, bet ļaut visam attīstīties savā tempā. Brīvajos brīžos labprāt pievērsīsies ezotēriskajai pasaulei, filozofēsi par dzīves patiesajām vērtībām. Attiecībās ar otro pusīti būsi jautrs, bezrūpīgs, kopdzīvē vēlēsies akcentēt kopīgās intereses, līdzīgos uzskatus.