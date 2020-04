"Viņi nevar doties uz banku, lai pārskaitītu šo naudu. Es domāju, ka studentiem, kas dzīvo kopmītnēs, šī ir ļoti nopietna situācija. It īpaši studentiem no Indijas,” atzina Boka.

“No vienas puses, viņi zaudē darbu. No otras – ir apgrūtināta naudas pārskaitīšana no ārvalstīm. Gan Indijā, gan Kazahstānā, gan Uzbekistānā ir problēmas ar bankām, ka tās tiek [uz laiku] slēgtas un nepieņem pārskaitījumus,” skaidroja Zvaigzne.

Tikmēr Latvijas studentu apvienība (LSA) ir pabeigusi aptauju par attālinātā studiju procesa norisi. Laika posmā no 21. līdz 31. martam tajā piedalījās 1600 respondentu no 34 Latvijas augstākās izglītības iestādēm. No tiem nepilni 200 respondenti ir ārvalstu studenti. Lai arī aptaujāto ārvalstu studentu skaits nav reprezentatīvs, tomēr viņu atbildes dod priekšstatu par aktuālajiem izaicinājumiem, TVNET pastāstīja LSA vadītāja Justīne Širina. Viņa uzsver, ka ārvalstnieku problēmas būtiski neatšķiras no vietējo studentu sāpēm. Tomēr ārvalstniekiem varētu būt grūtāk tikt galā ar šī laika izaicinājumiem.