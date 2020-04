Aptauja: Praktisko nodarbību trūkums neļauj Latvijas studentiem apgūt studiju vielu

Par vislielāko problēmu studenti atzinuši lielo neskaidrību par to, kad varētu beigties studiju gads. Otra nozīmīgākā problēma – praktisko nodarbību trūkums.

“Aptaujā un runājot ar studentiem visspilgtāk parādās tas, ka ir liela neskaidrība par to, cik garš būs studiju gads un kā viņu izdosies noslēgt. Nākamā lielākā problēma ir tāda, ka praktisko nodarbību trūkums neļauj pietiekami kvalitatīvi apgūt studiju vielu.

"67,7 % respondentu norādīja, ka viņiem nav skaidrs, cik garš būs studiju gads. Par praktiskajām nodarbībām un to trūkumu runāja 46,3 % respondentu,” stāstīja Širina.

Tāpat no aptaujas izriet, ka aptuveni ceturtdaļai studējošo nav pieejama klusa studiju vide.

LSA aptauja par attālinātā studiju procesa norisi un to vērtējumu studējošo un viņu tuvinieku vidū norisinājās no 21. līdz 31. martam. Aptaujā piedalījās 1600 respondentu no 34 Latvijas augstākās izglītības iestādēm.