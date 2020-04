Trīs vienkārši brīvdienu projekti tavam pagalmam

Vienmērīgi izlīdziniet granti pa visu norakto laukumu un kārtīgi noblietējiet to ar kājām. Blietēšanai var izmantot arī plata dēļa gabalu, ko nolikt uz grants un tad piemīdīt. Pēc tam izkārtojiet bruģakmeņus ārējā aplī jeb atpūtas zonā, savukārt vidējo apli atstājiet tukšu – tur varēs kurināt ugunskuru. “Varat arī veidot paaugstinātu apmali ap ugunskura vietu, apmūrējot to ar bruģakmeņiem vai iedvesmojoties no daudzajiem internetā atrodamajiem paraugiem. Uz sagatavotās pamatnes iespējams brīvi izpausties, veidojot dažādas konstrukcijas no bruģakmeņiem un citiem materiāliem,” skaidro I. Laumanis.