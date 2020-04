Satiksmes plūsma mazinās, pieķerto dzērājšoferu skaits aug

No 1. līdz 8.aprīlim valstī kopumā konstatēti 75 gadījumi, kad autobraucēji vadījuši savu spēkratu alkohola reibumā, no tiem 13 bijuši arī bez vadītāja apliecības. Piemēram, 7.aprīlī Rīgas reģionā konstatēti pat 11 dzērājšoferi, no kuriem seši bija bez vadītāja apliecības.