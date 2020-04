Kopumā jāsaka, ka diezgan ātri tika izrādīta iniciatīva no Turcijas valdības puses. Vēl pirms parādījās oficiāli saslimšanas gadījumi, tika slēgtas izglītības iestādes (kas notiek arī daudz kur citur Eiropas valstīs un pasaulē). Tālāk tam pievienojās arī citur redzētie ierobežojumi – slēgtas kafejnīcas, pulcēšanās vietas un tamlīdzīgi. Taču tālākā attīstība Covid-19 ietekmes mazināšanā vai ierobežošanā ir mazliet piebremzējusies, un šie ierobežojumi ir bijuši diezgan saraustīti. Pagājušajās brīvdienās iekšlietu ministrs 22:00 vakarā izziņoja, ka no plkst. 00:00 tiks ieviesta pilna karantīna uz 48 stundām. Tā tika ieviesta 31 Turcijas lielākajā pilsētā (tajā skaitā Stambulā). Pāris minūtēs pēc ierobežojumu izziņošanas ielās izgāja tuvu pie pusmiljona iedzīvotāju. Viņi visi panikā skrēja uz vietējiem pārtikas veikaliem. Daudzi arī uzskatīja, ka šīs 48 stundas varētu tikt pagarinātas. Nebija arī skaidri izziņots, kas šo 48 stundu laikā notiks ar pārtikas veikaliem un pieeju jebkam.

Tātad – ir jāturpina strādāt, neskatoties uz to, ka vienlaikus mēģinām ierobežot slimības izplatīšanos. Tātad atbildes reakcija no valdības puses kopš pirmajiem ierobežojumiem ir bijusi diezgan neskaidra, un daudziem nav bijis īsti saprotams, kāds ir kopējais plāns.

Ja cilvēki redzēs, ka valdībai ir daudz vairāk jātērē savus resursus arī bēgļiem, tad sabiedrība, visticamāk, vērsīsies pret to negatīvi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc bēgļu situācija netiek minēta valdības īstenotajā komunikācijā pret sabiedrību.

Šeit var runāt par kurdiem ārpolitikā, jo iekšpolitikā nav īsti nekas, ko šeit vajadzētu izcelt. Runājot par Sīriju, valdība ir paziņojusi par savas militārās klātbūtnes samazinājumu Idlibas provincē Ziemeļsīrijā. Idlibas robeža arī šobrīd ir slēgta, un bēgļi no šīs zonas Turcijā ienākt nevar. Tomēr jebkurā gadījumā Turcija vēl arvien kurdu jautājumu uzskata par izaicinājumu nacionālajai drošībai. Sīrijā vēl arvien turpinās satricinājumi un sadursmes par spīti tam, ka Turcija un Krievija ir parakstījušas pamiera līgumu. Kopumā es neredzu, ka ilgtermiņā mēs varētu runāt par Turcijas atkāpšanos no Ziemeļsīrijas, ņemot vērā to, ka sabiedrības attieksme šajā jautājumā ir diezgan dalīta. To varētu uzskatīt par padošanos.