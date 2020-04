Kembridžas hercogi par cīņu ar vīrusu, karalienes veselību un haosu mājās ar bērniem

Princis Viljams un Ketrīna interviju BBC sniedza tiešsaistē no savām mājām Norfolkā, Anglijā. Intervijā hercogi runāja par to, kā viņu ģimeni ir ietekmējusi pandēmija.

"Manuprāt, visapgrūtinošākais viņam bija neiet pastaigāties svaigā gaisā. Viņam traki patīk pastaigas, tāpēc to nedarīt bija diezgan grūti," piebilda Viljams.

Velsas princis atguvās no COVID-19, pagājušajā mēnesī pavadījis septiņas dienas pašizolācijā savā Skotijas brīvdienu mājā netālu no Balmoralas pils. Pēc Klarensa nama pārstāvju teiktā, viņš turpināja strādāt no mājām, pārdzīvojot vieglus vīrusa simptomus.