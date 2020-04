Uz valsts autoceļiem ievērojami sarukusi satiksmes intensitāte

Attiecībā pret 2019. gadu vislielākais satiksmes intensitātes kritums par 91 % ir bijis uz Jelgavas šosejas (A8) posmā Eleja–Lietuvas robeža un 48 % intensitātes kritums uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Bauskas līdz Lietuvas robežai Grenctālē. Vieglā transporta intensitātes samazinājums uz abiem ceļiem ir attiecīgi 92 % un 85 %. Savukārt kravas transporta intensitātes kritums uz Elejas ceļa ir 89 %, bet uz Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Olainei – 32 %. Kā zināms, uz robežas ar Lietuvu ir atjaunota robežkontrole. Par 46 % vidējā diennakts satiksmes intensitāte ir kritusies uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Ainažiem līdz Igaunijas robežai un par 45 % uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai. Arī uz Igaunijas robežas ir atjaunota robežkontrole.