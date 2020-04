Avioindustrija jau meklē risinājumus pasažieru distancēšanai

Viena no pirmajām ar ierosinājumiem ir nākusi klajā itāļu kompānija "Avio Interiors", kura nodarbojas ar lidmašīnu salonu projektēšanu un ražošanu. Kompānija šobrīd piedāvā divus risinājumus pasažieru distancēšanai - JANUS un GLASSAFE.

Koncepts nodēvēts dieva Jana (Janus) vārdā - saskaņā ar romiešu mitoloģiju Janam bija divas sejas, kuras katra lūkojās uz savu pusi. Šajā gadījumā "Avio Interiors" piedāvā apgriezt pretējā virzienā pasažieru rindas vidējo sēdvietu, no trīs pusēm norobežojot to no blakussēdētājiem ar organiskā stikla sienām. Tiek piedāvātas dažādas krāsas un caurspīdīguma pakāpes šķērssienas.