Jurists norāda uz riskiem, ja vienmēr būs "jāpūš trubiņā"

Neticamā kārtā A.Ivulāna melošanu atzīst šā lēmuma autors (8.lpp. 2.rindkopas 5.-11. rindiņā) rakstīts: "(..) veicot mērījumu aktīvajā režīmā, personas izelpā konstatētas 0.64 promiles. Laika posmā no plkst.08:14 līdz plkst.08:30 neviens cits mērījums pasīvajā vai aktīvajā režīmā netika veikts. Savukārt plkst.08:30 veikts mērījums aktīvajā režīmā, konstatējot personas izelpā 0.49 promiles. (..) policijas darbiniekiem A.Ivulānam, M.Grauzim un A.Homam (..) darba pienākumu pildīšanai bija izsniegts tikai viens alkometrs - "AlcoQuant 6020" Nr.A113111." Turpmāk lēmumā norādīts (8.lpp. 4.rindkopā): "(..) A.Ivulāna un M.Grauža liecības ir pretrunā ar citiem lietas materiāliem, kas papildus jau agrāk minētajiem faktiem liek apšaubīt dienesta ziņojumā norādīto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem un policijas darbinieka objektivitāti. Līdz ar to VP RRP KPP pastāv pamatotas šaubas par to, ka alkohola koncentrācijas izelpojamā gaisa pārbaude, kurā konstatētas 0.49 promiles, izdarīta cita transportlīdzekļa vadītājam, nevis sūdzības iesniedzējam. Vērā ņemams, ka minētā pārbaude veikta 16 minūtes (tātad, ievērojot MK noteikumu Nr.15 6.punktā noteikto laika intervālu starp pirmo un otro mērījumu) pēc sūdzības iesniedzējam veiktās pirmās pārbaudes, kurā viņa izelpā konstatētas 0.64 promiles."