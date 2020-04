Vairāku nozaru pārstāvji aicina valsti nodrošināt adekvātu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

Vēstules autori sagaida iedziļināšanos, atteikšanos no "šauri birokrātiskas domāšanas, vēlmi ieraudzīt cilvēkus aiz sausām skaitļu rindām". "Mēs gaidām nevis pareizas un labi atstrādātas frāzes, bet racionālu rīcību no tiem, kuriem esam devuši mandātu lemt par valsts attīstības scenārijiem," norāda vēstules autori.

LETA ceturtdien vēstīja, ka Ministru kabinets ārkārtas sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu, ar ko precizēti kvalifikācijas kritēriji dīkstāves pabalstam tādiem uzņēmumiem, kas dibināti nesen, taču to apgrozījuma samazinājums salīdzinājuma ar 2019.gada attiecīgo mēnesi nav objektīvs kritērijs, ņemot vērā to straujo izaugsmi, sākot saimniecisko darbību. Tādējādi tika precizēts apgrozījuma krituma piemērošanas kritērijs, nosakot, ka krīzes skarto darba devēju un krīzes skarto nodokļu maksātāju ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājums 2020.gada martā vai aprīlī tiek salīdzināts ar 2019.gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem.