Mediju kultivētā kaitīgā sievišķība

Tiek pieņemts – ja kādā nozarē sieviešu nav, tātad viņas tas neinteresē, bet, kā saka, you cannot be what you cannot see*. Ir grūti apzināti iet pret straumi, kamēr nav veiksmīgu piemēru, bet ir grūti mainīt sabiedrības domāšanu, ja neviens nav gatavs iet pret straumi. Pēdējā laikā situācija ir uzlabojusies atsevišķās nozarēs, kur agrāk izteikti dominēja vīrieši, piemēram, politikā. Urzula fon der Leiena ir septiņu bērnu māte un Eiropas Komisijas prezidente.