Rīgas administratori vajadzības gadījumā sola piedzīt zaudējumus no visu kapitālsabiedrību valdēm

Pēc auditorkompānijas "Ernst&Young" veiktā audita par SIA "Rīgas satiksme" darbu, sabiedrības un arī domē strādājošo politisko spēku vidū valdīja lielas diskusijas par to, vai pašvaldībai ir iespējas no bijušās valdes tiesā piedzīt vairākus miljonus eiro, jo tieši viņu pieņemto lēmumu rezultātā uzņēmumam nodarīti lieli zaudējumi.

Atbildot uz deputāta Ulda Budriķa (JKP) jautājumu par to, vai uzņēmuma un pašvaldības vadība beidzot tikusi galā ar šo jautājumu, Balševics sacīja, ka tuvākajās nedēļās šāds lēmums tiks izvērtēts attiecībā uz visām kapitālsabiedrību valdēm.

"Drīz ikviens varēs iepazīties ar auditu rezultātiem un, ja būs situācija, ka kādā no kapitālsabiedrībām būs iespēja vērsties pret to bijušajām valdēm vai padomēm, lai atlīdzinātu nodarītos zaudējumus, mēs to darīsim. Šo izvērtējumu ceram pabeigt jau maijā," solīja administrators, norādot, ka šajā laikā tiks pieņemts lēmums arī attiecībā uz "Rīgas satiksmes" bijušajiem vadītājiem.