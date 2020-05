10. maijā Azerbaidžānā bija 2519 saslimšanas gadījumi, no kuriem 32 ir beigušies letāli. Pamatojoties uz oficiālo statistiku, pagaidām pārbaudes ir tikušas veiktas aptuveni 200 000 cilvēkiem. Par pirmo saslimšanas gadījumu Azerbaidžānā tika ziņots 28. februārī, bet operacionālais valdības štābs, kura uzdevums ir cīnīties pret vīrusa izplatību, tika radīts dienu iepriekš. Tas tāpēc, ka jau tajā laikā Azerbaidžānas dienvidu kaimiņš Irāna bija kļuvusi par Covid-19 reģionālo epicentru. Pavisam drīz arī starp abām valstīm tika pārtraukta kustība. Savukārt marta sākumā savu darbību pārtrauca izglītības iestādes, un apmēram pēc 2 nedēļām tika arī slēgtas Azerbaidžānas robežas. 21. martā valdība pasludināja karantīnu, liekot cilvēkiem palikt mājās. Savukārt agrā aprīlī mūsu valdība ieviesa jaunu paņēmienu, lai piespiestu šo ierobežojumu ievērot. Parastajiem iedzīvotājiem iziešanai no mājas ir nepieciešama sms atļauja.

Tiek akceptēti vairāki dzīvesvietas atstāšanas iemesli, un katram no iemesliem ir attiecīgais kods. Kā piemērus varu minēt medicīniskās palīdzības saņemšanu, pārtikas pirkšanu, tuva radinieka nāvi. Ja varas iestādēm kopā ar personas kodu tiek aizsūtīts arī attiecīgās aktivitātes kods, tad var tikt piešķirts 2 vai 3 stundu laiks, lai visu nokārtotu. Kā jau minēju, šī karantīnas sistēma pastāvēs vismaz līdz maija beigām. Tomēr domāju, ka mums būtu jābūt uzmanīgiem un jātur robežas aizslēgtas. Tas tāpēc, ka trīs no mūsu kaimiņiem – Krievija, Irāna un Turcija - atrodas Top 10 valstu sarakstā ar vislielāko saslimušo skaitu pasaulē.

Situācija ir vairāk vai mazāk līdzīga. To ir iespējams saukt par karantīnu vai kā citādi, bet režīms ir diezgan stingrs. Šajā kontekstā būtu nepieciešams ņemt vērā dienvidnieku (Kaukāza) mentalitāti. Šeit cilvēkiem patīk sanākt kopā un nebūt izolētiem. Tāpēc ir nepieciešami stingri kontroles pasākumi – sodi un dažkārt pat aresti. Piemēram, pirms dažām dienām tika atkal atvērta Baku metro sistēma, taču metro pasažieriem ir jāvalkā maskas. Vakar ziņās lasīju, ka viens no pasažieriem, kurš masku nevalkāja, tika arestēts.

Mūsu ekonomika ir atkarīga no naftas eksporta, un mēs saskaramies ar krasu naftas cenu kritumu. Daudzas ražošanas industrijas pasaulē ir tikušas apturētas, un līdz ar to - lielāko šī produkta importētāju (piemēram, Ķīnas) pieprasījums ir samazinājies.

2020. gada Azerbaidžānas nacionālais budžets bija plānots ar paredzējumu, ka naftas cena būs aptuveni 55 dolāri par barelu. «Brent» markas nafta starptautiskajā tirgū tagad tiek pārdota par mazāk nekā 30 dolāriem. Šāds apstāklis budžetā rada lielu deficītu. Neskatoties uz to, valdība šķiet mierīga un par valsts ekonomiku pārliecināta. Visticamāk, ka tā paļaujas uz iepriekš nebaltajām dienām atlicināto «naftas fonda» naudu. Piemēram, valsts Centrālā banka tērē milzīgus līdzekļus, lai nostabilizētu mūsu valūtas kursu. Tā ir atšķirība no Gruzijas un Armēnijas, kurās nacionālo valūtu vērtība ir kritusies. Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, Azerbaidžāna zaudē aptuveni 90 miljonus dolāru dienā. Koronavīruss ir atnesis milzu problēmas vietējiem uzņēmumiem, kā arī bezdarbnieku armiju.

Es domāju, ka valdības loma ir tikusi stiprināta daudzās pasaules valstīs, kurās plosās pandēmija. Tas ietekmēs vispārējo politisko situāciju. Azerbaidžāna ar savu prezidentālo sistēmu nav izņēmums. Pagaidām notiek masveidīgi vidēja un augsta ranga valsts amatpersonu aresti. Lai gan šie aresti sākās jau gada sākumā, pēdējās nedēļās ir notikusi to intensifikācija. Vairāki gubernatori un amatpersonas centrālajā valdībā, kā arī reģionālajās valdībās ar drošības dienestu palīdzību ir tikuši aizturēti. Viņi tiek apsūdzēti korupcijā, kukuļdošanā un valsts līdzekļu piesavināšanā (īpaši pabalstu naudas). Tā varētu būt daļa no iekšējiem ķīviņiem valdošās elites iekšienē, bet ir skaidrs, ka prezidenta Ilhama Alijeva pozīcija tiks nostiprināta. Viņš ir pēdējās nedēļās vairākas reizes teicis, ka vairs necietīs augsta līmeņa amatpersonu korupciju.

Armēnijas īstenotā Kalnu Karabahas okupācija ir turpinājusies 28 gadus. Mēs Azerbaidžānā vēlētos palīdzēt Kalnu Karabahā dzīvojošajiem azerbaidžāņiem. Tūkstošiem no tiem ir nepieciešamas normālas valsts struktūras, kuras nodrošinātu veselības aprūpi un ekonomisko palīdzību. Karabahu kontrolējošais režīms šajā laikā pat organizēja prezidentālas un parlamentāras vēlēšanas, kas palielināja saslimšanas risku tūkstošiem cilvēku. Prezidentālās vēlēšanas pat notika divās kārtās. Vai varat iedomāties? Viņi izvēlējās noturēt arī otro kārtu par spīti rekomendācijām to nedarīt. Iespējams, ka separātisti mēģināja sevi leģitimizēt, bet tie tika nosodīti ne tikai no Azerbaidžānas, bet arī no citu valstu un starptautisko organizāciju puses. Šāda rīcība nepalīdz šo konfliktu atrisināt. Gluži pretēji – tā tikai situāciju pasliktina un palielina neuzticību starp konfliktā iesaistītajām pusēm.