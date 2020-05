Latvijā nodotā piena apmērs aprīlī krities par 2,8%

Šogad aprīlī Latvijā bija reģistrēti 12 695 slaucamo govju ganāmpulki, kas ir par 9,6% mazāk nekā 2019.gada aprīlī. Tostarp pienu pārstrādei nodeva no 5897 ganāmpulkiem, kas ir par 5,9% mazāk nekā gadu iepriekš šajā mēnesī.

No kopējā slaucamo govju skaita Latvijā pienu pārstrādei šogad aprīlī nodeva no 120 438, kas ir par 4,5% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī gadu iepriekš, kad to skaits bija 126 064.