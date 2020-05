Aktuālais, Nožēlojamā valdība un Troļļu sala – kā sociālajos tīklos tiek zvejots atbalsts partijām

JKP nav vienīgā partija ar šāda veida balstu internetā. Re:Check pētīja, kā ar anonīmām politiskas ievirzes lapām tiek mēģināts ietekmēt sociālo tīklu lietotāju viedokļus un kas ar to nodarbojas.

Svētdien, 10.maijā, nesen mūžībā aizgājušās JKP biedres Jutas Strīķes dzīvesbiedrs Maigurs Strīķis savā Facebook profilā publicēja viedokļrakstu saistībā ar kādreizējā Satversmes aizsardzības biroja darbinieka Aigara Sparāna aizturēšanu. Tajā pašā dienā to pārpublicēja Aktuālais.info – retajam zināma interneta vietne ar aptuveni simt sekotājiem Facebook. Dažas minūtes pēc tam, kad raksts tika publicēts Aktuālais.info Facebook kontā, Baķe saiti uz to ievietoja savos Twitter un Facebook kontos. Cilvēki dalījās un izskanēja arī jautājumi – kas šis ir par portālu?

JKP biroja vadītāja Diāna Baķe savos sociālo tīklu kontos bieži publicē saites uz portālu Aktualais.info. Tagad viņa apgalvo, ka nemaz nezina, kas tā ir par interneta vietni un kas to veido.

Internetā atrodamā informācija ir skopa. Tas veidots 2019.gada vidū, nav norādīti ne tā veidotāji, ne kontaktinformācija, publikācijām nav autoru. Tas sola vēstīt “par visu aktuālo”, bet rakstu nav daudz un tie tapuši izlases veidā. Tēmas atbilst JKP politiskajai dienaskārtībai – atkritumu apsaimniekošana, nekārtības Latvijas dzelzceļā, azartspēļu ierobežošana. Vairāki raksti veidoti tā sauktā melnā PR stilā. Piemēram, pērn laikā, kad izglītības un zinātnes ministre Ilgai Šuplinska saņēma kritiku par nevēlēšanos atkārtoti apstiprināt amatā LU rektoru Indriķi Muižnieku, portāls publicēja anonīmu “lasītāja” rakstu. Tajā, aizstāvot ministres rīcību, pausts nosodījums gan LU, gan finanšu ministram Jānim Reiram (Vienotība), bet ilustrācijai pievienots raksts no Reira komjaunieša pagātnes.

Saiti uz rakstu Facebook tālāk padeva rinda JKP partijas biedru un redzamu atbalstītāju, piemēram, Saeimas deputāti Normunds Žunna, Anita Muižniece, Evita Zālīte-Grosa, JKP Rīgas nodaļas vadītāja Linda Medne, tobrīd izglītības ministres padomnieks Andris Gross. Ar citu rakstu, veltītu vēl vienam kritiķim, Šuplinskas priekštecim amatā Kārlim Šadurskim, sociālajos tīklos pat no diviem saviem profiliem dalījās arī Šuplinska pati. Būdama izglītības ministre, viņa ne reizi vien uzsvērusi medijpratības nozīmi. Viens no tās principiem ir dalīties tikai ar pārbaudāmu informāciju no uzticamiem un zināmiem avotiem, kas neslēpj autoru vārdus un kontaktus.