VK: Finansējums čeku loterijas īstenošanai izlietots atbilstoši mērķim

Revīzijā konstatēts: lai arī Čeku loterijas likuma anotācijā norādīts, ka ir plānots, ka izlozēs uzvarētāja noteikšanai tiks izmantota attiecība 70:30, proti, izlozē tiks atlasīti 70% no iesniegtiem čekiem, darījumu apliecinošām kvītīm un biļetēm, kas izsniegtas par Latvijas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem, un 30% no izsniegtiem čekiem un darījumu apliecinošām kvītīm, kas izsniegtas par precēm, kas iegādātas publiskajās tirdzniecības vietās Latvijā, tomēr šāda informācija nav norādīta Čeku loterijas likumā.

Atbilstoši revīzijas laikā sniegtajai informācijai, lai varētu sākt nodrošināt nepieciešamo datu analīzi, VID sākotnēji bija nepieciešams izveidot Datu noliktavas sistēmā pārskatus no datiem, kas saņemti no čeku loterijas tehniskā nodrošinātāja. Nepieciešamo pārskatu sagatavošana tika pabeigta 2019.gada 20.novembrī, tādējādi iegūtās informācijas aktīva izmantošana sākta tikai no 2019.gada novembra. Datu analīze vēl nebija sākta attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kuri iesniedz gada deklarācijas, jo to iesniegšanas termiņš vēl nebija iestājies.