Agnese Lāce piekrīt, ka bēgļu nometnes ir viena no jūtīgākajām vietām Covid-19 izplatības ierobežošanas kontekstā. Tas nav tikai tādēļ, ka tur salīdzinoši šaurā vietā dzīvo ievērojams cilvēku daudzums, bet arī tāpēc, ka sanitārie un higiēnas apstākļi šajās vietās nav tik labi. Lai šo situāciju risinātu ir jādomā, kā arī Covid-19 laikā šiem cilvēkiem nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus. Dažas Eiropas valstis pēc krīzes sākuma ir uzsākušas bēgļu pārvietošanu no nometnēm un attiecīgu uzņemšanu. Patvēruma pieprasījumu skaits Eiropā pagaidām ir samazinājies faktiski uz pusi un lielākā daļa pieprasījumu ir no cilvēkiem, kuri jau atradās Eiropā. Līdz ar to, valstīm šobrīd vajadzētu būt kapacitātei uzņemt patvēruma meklētājus no nometnēm, saka pētniece. Turklāt to varētu darīt arī Latvijā, jo Muceniekos apdzīvošanas blīvums nav tik liels. Tomēr pagaidām pie mums nav politiskās gribas to darīt.