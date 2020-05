Eksperte: Patērētāji nejutīs cenu karu sekas

Viena no nozarēm, ko ārkārtējā situācija ietekmējusi vissmagāk, ir tūrisms un viesmīlība. Iespējamais cenu kritums nozarē atkarīgs no tā, cik liels uzcenojums precēm un pakalpojumiem bijis iepriekš un vai uzņēmējiem ir iespējas nolaist cenu. Tūrisms un viesmīlība Latvijā ir sezonāla nozare, un lielākai daļai uzņēmumu uzkrājumi veidojas tieši pēc vasaras sezonas, bet cenu karos izdzīvo tas, kuram ir uzkrāts kapitāls, lai ilgtermiņā turētu zemu cenu. Latvijā šobrīd nav daudz tūrisma nozares uzņēmumu, kuri spētu saglabāt šādu situāciju ilgtermiņā.

Jāpiekrīt arī tiem ekspertiem, kuri norāda - par 20% lētāka degviela vēl nenozīmē deflāciju. Degvielas cenas, protams, ietekmē virkni nozaru, jo tās ir vienas no aktuālām izmaksu komponentēm, bet atkal – vairākas nozares tās būtiski neietekmē. Viena no tādām ir jau pieminētā tūrisma un viesmīlības nozare. Ja uzņēmējam samazinās degvielas izmaksas, tas nozīmē vismaz nelielu iespēju nopelnīt, kas šajā krīzes periodā ir ārkārtīgi būtiski. Degvielas cenu kritums ietekmēs lauksaimniecības jomu, tomēr, precei nonākot līdz veikalu plauktiem, situācija izlīdzināsies un pircēji būtiskas izmaiņas nejutīs. Lai liela daļa patērētāju sajustu būtiskas cenu izmaiņas, ražošanas uzņēmumiem nepieciešams elektrības cenu samazinājums.

Negatīvs devums gada inflācijā bija arī ar mājokli saistītām izmaksām, kuru cenas gada laikā ir samazinājušās par 1,5%. Šis samazinājums, piemēram, īres maksām varētu turpināties arī vasaras beigās. Tas veidosies uz neatbraukušo ārvalstu studentu rēķina. Samazinoties ārvalstu studentu skaitam, samazināsies pieprasījums pēc īres dzīvokļiem un iznomātāji būs spiesti pārskatīt cenas. Šobrīd daudzi namīpašnieki ir samazinājuši nomas maksu, nākot pretī īrniekiem, piemēram, mazajiem un mikrouzņēmumiem, tomēr tā nebūs ilgtermiņa tendence. Cenas un to izmaiņas lielā mērā ir atkarīgas no patērētāju pieprasījuma, tāpēc viss atkarīgs no tā, kādi ierobežojumi tiks noteikti pēc 9. jūnija un kāda būs patērētāju reakcija uz ierobežojumu atcelšanu.