Kā pandēmijā veicās Itālijas eiro vērto māju ieguvējiem

Kad Itālijas mazpilsētas izsludināja paplukušu mājiņu izsoli, kurām sākuma cena bija viens eiro, tas deva daudziem vietējiem un arī ārzemniekiem iespēju īstenot sapni par savu vasarnīcu gleznainā Itālijas nostūrī. Lai gan lielākā daļa māju bija visai bēdīgā stāvoklī un teju kliedza pēc tūkstošiem eiro vērta remonta, daudzi cilvēki parakstījās uz šādu avantūru. Tomēr gada sākumā visu pasauli krīzes burbulī ievilka koronavīrusa Covid-19 izraisīta pandēmija, kurā Itālija kļuva par vienu no vīrusa plosītākajām valstīm. Portāls “CNN” noskaidroja, kā vīrusu pārdzīvoja tie, kas tobrīd mitinājās savās eiro vērtajās mājās.

Viens no Itālijā iestrēgušajiem bija mākslinieks Alvaro Solorzano no Maiami, kurš pandēmijas laiku aizvadīja Itālijas mazpilsētā Musomeli, Sicīlijā. Šeit mākslinieks bija iegādājies veselas divas lētās mājas – par vienu Alvaro samaksāja tikai vienu eiro, bet par otru – pusotru eiro. Kad Solorzano bija ieradies vienā no saviem īpašumiem, Itālijā sākās nekontrolēta slimības izplatība. Ģimene sākotnēji bija plānojusi kopīgi sākt renovāciju, taču notikumi lika rīkoties citādāk. Sieva, dēls un draudzene paspēja atgriezties dzimtenē, bet mākslinieks nolēma palikt Itālijā nedaudz ilgāk un tikai tad doties atpakaļ uz ASV, taču drīz vien tika izsludināta pandēmija un robežas tika aizslēgtas. “Man pazuda laika izjūta. Mēs šeit ieradāmies visi kopā, bet es paliku dzīvot karantīnā viens pats, bez mēbelēm, tikai ar gultu un televizoru,” portālam “CNN” stāsta Alvaro. “Tas bija grūts posms manā dzīvē. Ja šeit būtu bijuši dēls un sieva, šo situāciju būtu bijis vieglāk pārdzīvot.”