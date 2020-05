Krievijā, atšķirībā no daudzām rietumvalstīm, nenotiek regulāras publiskas atbalsta kampaņas, lai tādējādi pateiktos medicīnas nozares darbiniekiem par viņu darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Aplausu vietā Krievijas ārsti un medmāsas saskaras ar zemu atalgojumu, sabiedrības neuzticēšanos vai pat atklātu naidīgumu un represijām, vēsta aģentūra AP.

Maskavas Nacionālais endokrinoloģijas pētniecības centrs ir viena no medicīnas iestādēm, kas epidēmijas laikā pārveidota par slimnīcu, kurā tiek ārstēti ar Covid-19 saslimušie. Kad apkārtējo māju iedzīvotāji pirmo reizi redzēja no slimnīcas iznākam mediķus pilnos aizsargtērpos, viņi sūdzējās pašvaldībā, uzskatot, ka slimnīcas darbinieki izplatīs jauno koronavīrusu slimnīcas apkārtnē.

Mediķi uzsver, ka viņiem trūkst aizsardzības aprīkojuma, bet tiem, kas par to sūdzas publiski, tiek draudēts ar atlaišanu vai pat tiesvedībām. Daudzi ārsti un medmāsas esošās situācijas dēļ ir aizgājuši no darba. Tiek ziņots arī par vairākiem medicīnas darbinieku pašnāvības gadījumiem un mīklainām mediķu izkrišanām pa slimnīcu logiem .

Tikmēr Krievijas valdības amatpersonas turpina uzstāt, ka informācija par to, ka mediķiem trūkst nepieciešamo aizsarglīdzekļu vai aprīkojuma, esot vien atsevišķi gadījumi, nevis plaši izplatīta problēma.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem ar Covid-19 Krievijā inficējušies vairāk nekā 350 000 cilvēku, no kuriem miruši vairāk nekā 3600 cilvēki.

Kā liecina oficiālā informācija, pēdējā mēneša laikā ar Covid-19 Krievijā saslimuši gandrīz 10 000 medicīnas darbinieku, no kuriem vairāk nekā 70 ir miruši.

Savukārt paši medicīnas darbinieki uzsver, ka no slimības mirušo mediķu skaits ir krietni vien lielāks .

Krievijas medicīnas nozares darbinieki internetā veido “ Piemiņas sarakstu ”, kurā tiek apkopoti no Covid-19 mirušo Krievijas medicīnas darbinieku vārdi. Šajā sarakstā iekļauto vārdu skaits jau tuvojas 300.

Savukārt pēc tam, kad viņa publiski sūdzējās par darba apstākļiem slimnīcā, viņai nācās saskarties ar apvainojumiem un draudiem no slimnīcas vadības.

“Es iesniedzu atlūgumu. Viņi neļauj man darīt manu darbu. Es mīlu savu darbu un gribu to darīt arī turpmāk, bet šādos apstākļos es nespēju turpināt,” norāda Vaskjaņina, piebilstot, ka atlūgumus iesnieguši arī vairāki viņas kolēģi.

“Es esmu viena rājiena attālumā no atlaišanas,” norāda Reva.

“Es nesaprotu, kāpēc viņi pret mums izturas tā, it kā mēs būtu vienreizlietojami,” neizpratnē ir medmāsa.

Tikmēr Čečenijā vairāki mediķi tikuši atlaisti par to, ka viņi sūdzējās par individuālo aizsardzības līdzekļu trūkumu. Savukārt citiem mediķiem nācies publiski atvainoties par saviem izteikumiem, atzīstot, ka viņu sūdzēšanās bijusi kļūda.

Viņa norāda, ka pati par aprīli nekādu piemaksu nav saņēmusi vispār, bet viņas kolēģu saņemtās “dāsnās” piemaksas bijušas no nepilna eiro līdz nepilniem septiņiem eiro.

Atalgojuma jautājums no jauna aktualizējis mediķu aiziešanu no darba.

Masveida mediķu aiziešana no darba epidēmijas laikā varētu vēl vairāk sarežģīt situāciju Krievijas veselības aprūpes sistēmā, kura jau pirms Covid-19 epidēmijas nepiedzīvoja tos labākos laikus. Pēdējo 20 gadu laikā veikto reformu gaitā Krievijā tikusi slēgta aptuveni puse no visām slimnīcām, no darba atlaižot tūkstošiem cilvēku.