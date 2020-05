Vidējā alga Latvijā šogad pieaugs, atlaižot mazāk atalgotos darbiniekus

"Šādās ārkārtas situācijās primārais fokuss tiek vērsts to darbinieku virzienā, kas bieži vien ir mazāk apmaksāti. Šādu soļu rezultātā ietekme uz vidējo algu var būt pozitīva. Arī tas, ka krīzes tiešāk skartās nozares ir ar lielāko ēnu ekonomikas īpatsvaru, var noklusēt realitātē notiekošo. Tāpat algu pārskatīšana parasti notiek gada sākumā un lielam vairumam uzņēmumu process jau bija iesācies, un veiktais algu kāpums uzturēs zināmu inerci statistikā," pauda Gašpuitis.

Viņš arī norādīja, ka tuvākā gada laikā uzņēmēji būs ļoti piesardzīgi un ar algu celšanu nesteigsies. Tajā pašā laikā pastiprināts spiediens algu palielinājumam būs no tām nozarēm un profesijām, kas saistītas ar digitalizācijas un tehnoloģiskajiem procesiem.

Āboliņš arī norādīja, ka no nozaru viedokļa lieli pārsteigumi darba samaksas dinamikā šā gada pirmajā ceturksnī nebija vērojami. Algu pieaugums fiksēts visās nozarēs, izņemot izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumos, kur vidējā alga samazinājās par 3%. Šī nozare bija viena no pirmajām, kuras darbība faktiski tika apturēta, taču turpmākajos mēnešos algu kāpums bremzēsies arī citās nozarēs. Reģistrētais bezdarbs maijā Latvijā jau ir pārsniedzis 8%, savukārt faktiskais pat 9% un, skaitot klāt dīkstāves pabalstu saņēmējus, bezdarbs Latvija ir sasniedzis 13%.

"Krīzes ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu finansiālā situācija ir pasliktinājusies un dīkstāves pabalstu saņēmējos ir parādījušies arī lieli ražotāji, tirgotāji, kā arī pakalpojumu sniedzēji. Tam būs ietekme uz darba algām un it īpaši to mainīgo daļu. Tāpat, visticamāk, samazināsies aplokšņu algu lielums un ēnu ekonomikas problemātiku parādīja arī zemais dīkstāves pabalstu apmērāms daudziem strādājošajiem. Tas viss nozīmē, ka iedzīvotāju ienākumi samazināsies un to aprīlī jau redzam privātpersonu kontu apgrozījuma rādītājos," sacīja Āboliņš.