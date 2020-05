Latvijā apgriezienus uzņem Covid-19 antivielu testēšana. Ko tā atklāj?

Tikmēr jau tagad var pateikt, vai antivielu testu rezultāti maina līdzšinējo priekšstatu par Covid-19 izplatību. No vairāk nekā tūkstoš personām ar iepriekš neapstiprinātu saslimšanu, kas E.Gulbja laboratorijā analīzes veica intereses pēc, antivielas apstiprinājās tikai trijos gadījumos. Turklāt visos šie cilvēki bija atgriezušies no ārzemēm, viens no viņiem ārzemēs slimojis, taču klasiskais vīrusa noteikšanas tests tur taisīts netika.

Lielāku īpatsvaru uzrāda Centrālās laboratorijas rezultāti- tur no 633 testiem 19 paraugos uzrādījās antivielas. Taču Centrālā laboratorija vēl nav veikusi padziļinātu šo datu analīzi, tāpēc nav zināms, cik no šiem 19 ir tādu, kuri par savu saslimšanu zināja jau iepriekš.

Šo testu veikšana nav tikai privāto laboratoriju interese. Kad patversmē “Zilais krusts” Covid-19 atklāja 63 cilvēkiem, Slimību profilakses un kontroles centrs nolēma veikt antivielu testus pārējiem 40 ar patversmi saistītajiem, kuriem vīrusa klātbūtni klasiskais test neuzdarīja. Antivielas atrada pusei no viņiem. Pēc tam testēja sociālās aprūpes centra “Gaiļezers “darbiniekus. No 18 darbiniekiem antivielas bija diviem. Bet plānā ir antivielu analīzes Cēsu klīnikā un Mārsnēnu pansionāta.

SPKC arī atklāj, ka rudens pusē varētu notikt arī plašāks pētījums, lai saprastu, cik daudziem no mums ir antivielas, cik ilgi tās saglabājas un kāds varētu būt sabiedrības kopējais imunitātes līmenis. Tomēr jau tagad skaidrs, ka par kādu pietiekamu kolektīvās imunitātes līmeni, kas pasargātu no jauniem uzliesmojuma viļņiem, runāt nevarēs. Tādēļ aizvien aktuāli bus citi pasākumi slimības ierobežošanai.

To, ka kolektīvās imunitāte nemaz tik ātri neveidojas, apliecina arī Zviedrijas piemērs. Tur kolektīvās imunitātes iegūšana bija viens no pamatojumiem, kādēļ nevajag stingrus ierobežojumus. Tomēr plašāki antivielu pētījumi apliecina, ka šīs valsts galvaspilsētā Stokholmā antivielas uzrādījās 7,3% asins paraugu. Līdz ar to slimības uzveikšanai jāgaida citi līdzekļi. “Parādās pirmās ziņas par zālēm, kuras varētu būt apstiprinātas, bet, cik tas būs efektīvi, to mēs vēl redzēsim. Par vakcīnām arī - optimistiskā gadījumā mēs runāsim pavasarī, jo notiek klīniskie pētījumi,” stāsta J.Perevoščikovs.