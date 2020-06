"Distancētu sarunu seriāls", 9.epizode - “Psihoemocionālā veselība / Atkarības”

Tāpat tiks runāts par to, vai dažāda vecuma un dzimuma cilvēki šobrīd piedzīvo atšķirīgus “emociju karuseļus”? Vai un kā mainījies psihisko slimību un arī no dažādām atkarībām ārstējošos pacientu skaits kopš ārkārtas stāvokļa izsludināšanas? Starp citu, kā situāciju ietekmējis azartspēļu aizliegums? Un kā psihisko slimību pacientus ietekmē atkarību izraisošas vielas? Netiks apiets arī pašnāvību temats. Un tiks runāts arī par to, kā pasargāt sevi no izdegšanas, kad liekas, ka tev jādara viss un vēl vairāk, ka nedrīkst nevienam atteikt, jo ir pārāk liela atbildība pret savu darbu laikā, kad it kā jābūt īpaši pateicīgam, ka tāds darbs vispār ir…